Les offres d’emploi avec “ SYNERGIE INTERIM CDD CDI 5 Bis Av du Foirail – ZAC du Cabrau

agence de SAINT MARTIN DE CRAU

Tél. : 04.90.47.98.64 https://fr-fr.facebook.com/Synergiestmartindecrau/

Les offres d’emploi en collaboration avec l’ESPACE EMPLOI de St Martin de Crau et le POLE EMPLOI d’Arles diffusé du lundi au vendredi.

Une de ces offres vous intéresse ?

– Adressez-vous à ESPACE EMPLOI de St Martin de Crau 4 avenue de Plaisance – Tél. 04 90 47 38 81 espace-emploi@stmartindecrau.fr où la maison de l’emploi du Pays d’Arles met à disposition quatre ordinateurs connectés à Internet pour toutes vos démarches concernant l’emploi.

horaires d’ouverture au public soit :

Le Lundi 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 – Du Mardi au Jeudi 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 – Le Vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

ou

– Contactez le Pôle emploi de votre ville

Nouveau le site de l’A.C.C.M. : http://www.accm-emploi.fr/

