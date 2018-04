Nouveau rendez-vous entièrement dédié au Jazz sous toutes ses formes avec Hervé. Plus de 60 minutes d’émotions musicales un vendredi sur 2 à 20h.



Ecouter l’émission du vendredi 06 avril :

La playlist

Un des grands nom du jazz nous a quitté le 18 février dernier, au delà des mots et de tout ce qui pu être dit et écrit, Passion JAZZ rend un hommage tout simple à DIDIER LOCKWOOD en joignant la musique à l’image avec cette petite vidéo sur un air joyeux de stevie wonder CHAPEAU BAS MR LOCKWOOD. Isn’t she lovely ? N’est ce pas jolie ?

Le violoniste DIDIER LOCKWOOD , regardez et ecoutez..