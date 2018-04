Le mardi à 11h05 et le samedi à 10h25.

Gros plan avec Marcel sur un film de son choix .

Animation : Marcel

contact : collange@soleilfm.com

Cette semaine : TAXI 5

Chronique du mardi 10 avril 2018

Résumé : Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc…