SIPPA SALON INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PATRIMOINES À ARLES DU 16 AU 18 MAI 2018

Le SIPPA, événement UNIQUE en France dédié aux professionnels de la restauration, de la valorisation et de la diffusion des patrimoines.

À travers des cycles de conférences « techniques et métiers », des espaces de présentations d’entreprises et de leurs expertises, de démonstrations de savoir-faire mais aussi de rencontres networking, ces deux jours seront LE MOMENT de rencontres pertinentes, utiles, voire indispensables au développement de vos activités, de vos compétences et de votre passion, LES PATRIMOINES.

Pour ce 4ème volet, la lumière sera faite sur un pays européen, le Portugal, représenté par quatre collectivités : Beja, Freixo de Espada à Cinta, Idanha-a Nova et Rota do Românico ainsi que le LNEC, Laboratoire National de Génie Civil.



Interview de Gilles MARTINET délégué général du Pôle Cultures & Patrimoines et Ludivine LAMOTTE chargé de mission du Pôle Cultures & Patrimoines :

Site : http://www.sippa.eu/editions/edition-2018/

https://www.facebook.com/salonsippa/

Les autres chroniques mon territoire.