SALON BIO ET BIEN ÊTRE BEAUCAIRE 14 ET 15 AVRIL 2018

Salon Bio, Bien-être et Thérapies de Beaucaire du 14 au 15 Avril 2018 au Casino Municipal. Médecines douces, Soin par les plantes, la nutrition, le stress,le sommeil, le bien-être, la santé, le développement de soi.

L’interview de madame Gauthier :

Lien : http://www.iemdta.fr

Programme des conférences Salon Bio, Bien-être et Thérapies :

SAMEDI 14 AVRIL:

*11 h à 11 h 45: « Access Consciousness » par INGRID Atamian

Thématique: « Plus de soi, plus de possibilités, plus de joie. »

-Comment les outils d’Access permettent de développer la conscience de soi et

du monde et de créer de multiples possibilités de changer ses modes de

fonctionnement ?

-Faire des choix qui correspondent à qui nous sommes vraiment et contribuer à

créer un monde différent.

*14 h à 14 h 45: « Le Bien-être par l’ alimentation », par LUCIEN BOUGIE

(DANILU)

– Comment devons-nous nous alimenter?

– Dans quel ordre devons-nous prendre les aliments et pour quelles raisons?

– Quelle eau devons-nous boire?

– Le lait de vache est-il bon pour le corps humain?

– Comment traiter un ménisque fissuré uniquement avec trois aliments et un un

complément alimentaire?

*15 h à 16 h : « Augmenter sa vitalité par les pratiques ancestrales du Tao de

la santé »,Tao et énergies par Isabelle Charasse.

Comment renforcer, détoxiner, faire Grandir notre énergie vitale « le CHI » dans

notre corps pour augmenter sa vitalité et sa santé par les pratiques chinoises.

*16 h à 17h 30 : « Votre maison est-elle malade? », médecine symbolique par

Véronique Dagand.

Notre maison est un miroir de nos fonctionnements, de notre être, de nos

problématiques …La médecine symbolique avec l’ approche des baguettes

coudées permet d’accéder au sens des difficultés que nous rencontrons dans nos

vies et d’y mettre un terme, en comprenant le message de vie, en traitant

l’information énergétique sur le lieu…

*17H30 à18H30 : « le pouvoir des orgonites », par Pierre Carttoto

Le pouvoir des orgonites ou mandalas cristalisés informés comme harmonisation

de situations ou de problématiques personnelles. Les objets dans la matière, les

somatisations (quand le corps nous parle ),interconnexion de l’homme avec son

environnement , l’écologie , les somatisations de l’humanité dues aux atteintes à

l’environnement ( nucléaires, extractions minéraux, grand travaux planétaire par ex

canal Suez ,Panama…

Elevage animaux en batterie etc…) .

La problématique de l’exposition aux OEM-GSM et les moyens de se protéger .

En fin d’exposé je proposerai une méditation avec harmonisation grâce à l’énergie

des différentes planètes du système solaire.

Dimanche 15 AVRIL:

11h à 12h30: « Les pollutions énergétiques dans les lignées familliales »,

médecine symbolique par Véronique Dagand.

-Comment s’en libérer et trouver la paix? Approche avec les baguettes coudées en

médecine symbolique pour se libérer des problèmes d’alimentation ,d’argent, de

nourriture, physique, affective… Et pour détecter précisément les blocages, y

mettre du sens et les déprogrammer depuis leur point d’origine.

15h à 16h : « Le Chi Nei Tsang : Massage Taoiste de notre second cerveau:

Notre ventre »

-Comment nos émotions affectent nos organes vitaux et affaiblit notre santé et

notre vitalité?

Le Chi Nei Tsang est un puissant soin à recevoir ou à pratiquer en auto-massage

pour détoxiner et renforcer l‘énergie vitale, le Chi dans notre corps et dans notre

ventre.