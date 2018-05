La chronique mensuelle dédiée à la course Camarguaise arrive sur Soleil FM le 1er jeudi du mois à 12h et le 1er vendredi du mois à 19h20. Un rendez-vous développé en partenariat avec la Fédération Française de Course Camarguaise, Passion cocardière le site et Soleil FM.

Animation : Ludovic ESTEVAN

Écoutez la chronique du 3 mai 2018 :

Invité du 1er mars Florent LUPI manadier et membre de la fédération Française de Course Camarguaise.

Écoutez la chronique du 1 er mars 2018 :

