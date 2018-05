JOURNÉE À L’ANCIENNE À AUREILLE LE SAMEDI 26 MAI 2018

L’association Vaqui Auréio avec le soutien de la Municipalité d’Aureille des commerçants et des associations du village et des agriculteurs propose pour la deuxième fois “Une Journée à l’Ancienne”, avec vieux métiers, les bénévoles porteront les costumes d’antan et il y aura des animations pour petits et grands.

De nombreuses animations tout au long de la journée : découvrez les vieux métiers, la ferme aux animaux, la visite de la Cabro d’or…élie, démonstrations de danses folkloriques, marché des producteurs et de créateurs locaux…. Et le grand défilé à l’ancienne à 11h30



L’interview de Lionel Escoffier le trésorier de l’association Vaqui Aureo (au côté de Christelle secrétaire de l’association vaqui Aureio) :

Il reste encore quelques places disponibles pour la visite de la chèvrerie d’Aurelie Bagnis et les ateliers de maroquinerie et de cuisine participatif. Réservations au 06.61.90.19.71. ou par mail vaqui-aureio@hotmail.com

Pour la restauration s’adresser au bar Soler.

Site : https://www.facebook.com/romane.escoffier.142

http://www.aureille.fr/