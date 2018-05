FESTIVAL DE PÉTANQUE DES ALPILLES À MAS BLANC DES ALPILLES VENDREDI 8 JUIN 2018

Premier « Festival de Pétanque des Alpilles » vendredi 8 juin à Mas Blanc les Alpilles. Une manifestation conviviale avec la participation de 13 joueurs parmi les meilleurs au monde, dont l’Equipe de France composée de QUINTAIS, SUCHAUD, et ROCHER.

Vous pourrez ainsi admirer et voir évoluer les cadors que l’on voit régulièrement à la Télévision !

Entrée gratuite et Restauration sur place

Le Festival de Pétanque des Alpilles vendredi 8 juin dès 9h,

Une manifestation organisé par le Club Bouliste de Mas Blanc les Alpilles et soutenu par Soleil FM !

L’interview de Pierre INGOGLIA président du Club Bouliste de Mas Blanc les Alpilles :

Site : https://www.facebook.com/Club-bouliste-de-mas-blanc-1062959757124183/