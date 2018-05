EXPOSITION ES’CALE À PARADOU LES 26 ET 27 MAI 2018

Cette année, de nouveau, Es’Cale expose dans la salle polyvalente du Paradou. C’est 15 artistes ( 6 peintres, 2 collagistes, 2 littéraires, 1 tourneur sur bois, 1 photographe et un créateur) tous présents lors de l’exposition.

La particularité de cette année réside d’une part avec une présentation privée des oeuvres devant les enfants de l’école du Paradou le vendredi après midi, présentation agrémentée de 3 ateliers pour les enfants : origami, modelage et graphique organisés par les artistes et précédent le vernissage de l’exposition ce même vendredi 25 mai à partir de 18h30 en présence de Mme Licari Maire de Paradou.

Le samedi et le dimanche de 10h à 19h l’exposition sera ouverte au public et les ateliers animations augmentés d’un atelier de peinture, fonctionneront pour les enfants et adultes.

Interview de Alain CAVENAGO le président de l’asso. Es’cale :

Site : https://fr-fr.facebook.com/EsCale.Paradou/