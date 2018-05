ANTENNE EST À VOUS : PRÉSENTATION PROJETS LEADER DU PAYS D’ARLES ANIMÉ PAR LE P.E.T.R.

L’antenne est ouverte tous les mardis aux acteurs de notre territoire associations, artistes, maires, etc…

Le mardi à 10h rediffusion le mercredi à 22h et le jeudi à 19h.

Animation et contacts : Hakim YCKACHE

29 mai 2018 : Présentation des projets Leader Pays d’Arles animé par le P.E.T.R. avec M. Mohamed RAFAÏ Président du GAL (Groupe d’Action Locale), Jean Laurent LUCCHESI directeur des Marais du Vigueirat et porteur de projets (Cosmogol et Développement d’un tourisme de nature sur Est-Camargue et Crau), E. BLOT directeur du PNR des Alpilles et donc représentant d’un partenaire majeur du Leader Pays d’Arles et Romain FRANCOU technicien animateur LEADER au PETR.

Ecouter l’émission :

Syndicat Mixte du Pays d’Arles (PETR) Impasse des Mourgues Couvent Saint Césaire 13200 Arles

06 29 82 43 86 / 04 90 49 36 56 leader@pays-arles.org

Site : www.leaderpaysdarles.org

