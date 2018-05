9ème EDITION DE MATIÈRES ET MODE À ARLES DU 1er AU 3 JUIN 2018

L’association Matière A vous invite à venir fêter ses 10 ans et pour la 9ème édition de matières&MODE du vendredi 1 juin au dimanche 3 juin

Le thème choisi pour l’exposition et le défilé samedi soir est ” Renaissance “. Vous y retrouverez les ateliers créatifs animés par les créateurs mais aussi des stands d’exposition et de vente de leurs créations.

L’interview de Audrey SIGOVIC-GARCIA :

Programme Vendredi 14h-21h

de 17h à 18h

Atelier Miss Poum :

Fabriques ton bracelet en fil d’aluminium et pâte polymère

Groupe de 6 personnes maximum à partir de 10 ans (PAF5€) Samedi 10h-19h & 21h-minuit

Entre 10h et 11h

Ateliers avec C²nous :

initiation à la sérigraphie, viens imprimer ton tote bag ! Atelier en continu durant la période précisée, pas de limite d’âge.

Attention, il n’y a que 50 sacs à sérigraphier !

Pas de limite d’âge (PAF5€) De 11h à 12h

Atelier Laurence Sarnette :

Écris ton prénom en fil de fer

Groupe de 5 personnes maximum à partir de 8 ans. (PAF5€) De 14h à 15h

Ateliers Marie Patati :

Re-tissage : viens faire un tissage avec des matériaux récupérés et leur donner une nouvelle vie.

Groupe de 8 personnes maximum, pour tout âge, mais enfant de moins de 6 ans accompagné d’un adulte (PAF5€) Fermeture de 19h à 21h De 21h à minuit Défilé de mode

Soirée de gala avec présentation des créations exclusives sur le thème « Renaissance » de:

Atelier de la croix couverte, Idée du jour, Fil de Bohème, La rose à pois, Les Coquettes, LoAlis, Paul et Virginie, Rêves d’Astrée Bijoux, Sandrinelle, Nathalie

Suivit d’un apéritif (PAF 5€ + badge collector offert) Dimanche 10h-18h

De 10h à 11h

Ateliers Marie Patati :

Atelier Sandrine Chanchou :

Viens faire ta fleur en papier pour fêter le printemps !

Groupe de 5 personnes maximum à partir de 8 ans (PAF5€) Entre 14h et 15h

Ateliers avec C²nous :

Lieu : Chapelle Ste Anne – 13200 Arles

Dates : Du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2018

Renseignements : assomatierea@gmail.com

Site internet : https://www.facebook.com/asso.matierea/