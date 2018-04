1er SALON IDÉES-CRÉATION À MAUSSANE LES ALPILLES LES 5 ET 6 MAI 2018

Le Lions Club Paradou les Alpilles organise son 1er salon “Idées-Création”. Un Salon qui allie savoir-faire et modernité : créativité, qualité, originalité sont les critères de sélection auxquels répondent les 34 créateurs venus de toute la France. Deux jours pour baigner dans l’univers déco et surtout “mode” autour du vêtement, du bijou et des accessoires. Une occasion unique pour le visiteur d’approcher les créateurs et pourquoi pas de succomber à une pièce unique sur mesure.

Découvrez les talents de demain au travers d’un défilé de mode scénographique mettant en scène une créatrice ou un créateur.

L’interview de madame Joëlle HIBELOT (à gauche) :

Espace Agora Alpilles de Maussane les Alpilles

Ouverture Samedi 5 mai : 10h-22H défilé de mode à 20H

Dimanche 6 Mai : 10h-18h

entrée et parking gratuits

Site : https://fr-fr.facebook.com/Lions-Club-Paradou-les-Alpilles-291496984384951/