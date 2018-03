ZIZE DUPANIER A LA GRANGE D’ENTRESSEN LE SAMEDI 24 MARS 2018

Le centre d’animation Pierre Miallet d’Entressen nous propose dans le cadre de sa saison de théâtre d’humour “Zize DUPANIER” le samedi 24 mars à 18h (la séance de 21h étant complète) à la Grange d’Entressen.

Les souvenirs d’une ancienne Miss, tout un programme…

Zize c’est à elle seule une fresque Pagnolesque, elle vous embarque dans son quartier de “Plus belle la vie” et vous présente ses amis, sa famille et sa belle ville de Marseille, c’est le Marseille que l’on aime celui avec l’accent, le soleil et les cigales qui chantent, attachante et naïve, cette mère de famille déjantée espiègle et corrosive, va vous faire mourir de rire avec son langage fleurie….

L’interview de Françoise SLOTALA présidente du CSAPM :

Lieu : salle la Grange

horaire : 18h

Tèl : 04 90 50 69 49 / 06 32 63 75 22

Lien : https://www.facebook.com/Centre-Social-et-dAnimation-Pierre-Miallet-1608169359459909/