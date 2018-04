Z’DAY SPORTIVE ET CITOYENNE À ENTRESSEN MERCREDI 25 AVRIL 2018

Le Centre Social et d’Animation Pierre Miallet, la Mission locale Ouest Provence et Proform-Conseils organisent une journée solidaire, humaine et universelle par le biais du sport, informer, discuter, jouer et débattre autour du handicap, des violences et des discriminations.

L’interview de Jawad MOUMEN dir. ACM au CSAPM et Nacim BOUNCER cons. insertion de la Mission local Ouest Pce :

Le programme :

9h30-10h00 : Accueil des publics, prise du petit déjeuner : salle polyvalente

10h00 : Présentation de la journée en tribune, 10mn : salle polyvalente

10h30 : Cadre juridique, défenseur des droits, 15mn : salle polyvalente

10h45 : Témoignage sur les violences, sociologue, 15mn : salle polyvalente

11h00 : Diffusion d’une vidéo, le combat de la vie 25mn : salle polyvalente

11h25 : Présentation des métiers, témoignage du public, bénévoles et autres, 35mn

– Tous les partenaires auront 5 minutes pour s’exprimer sur le sujet…

– Vos techniques d’expression peuvent être orales, écrites, physiques et autres..

12h00 : Débat en salle avec un modérateur de parole, 30mn

12h30-13h30 : Déjeuner dans la structure ou en extérieur si le temps le permet.

Le menu :

– Paella géante

13h30-14h00 : Accueil des publics

14h00 : Présentation de l’après-midi, 5mn : salle polyvalente

14h15 : Rencontre futsal féminine, 10mn, gymnase

14h30 : Rencontre FC ISTRES et migrants, 10mn, gymnase

14h45 : Rencontre handball et handisports, 10mn, gymnase

15h00 : Stand d’animation, 60mn, gymnase et à proximité de la structure

Sports et ateliers présents :

– Tennis de table

– Tennis

– Futsal

– Multisports au City Stade

– Handball

– Cyclisme

– Tir à l’arc

– Gymnastique

– Judo

– Pétanque

– Jeux vidéo

– Atelier cuisine

– Atelier écriture

– Atelier peinture

– Atelier informatique

– Atelier généalogique

16h00 : Goûter, 30mn en extérieur, si le temps le permet

– Cookies, maison

– Jus de fruits, maison

16h30 : Participation au spectacle final, 15mn, salle polyvalente

17h00 : Fin, les remerciements : salle polyvalente

Site : https://fr-fr.facebook.com/Centre-Social-et-dAnimation-Pierre-Miallet-1608169359459909/