VITAA EN CONCERT À ST MARTIN DE CRAU POUR LE FESTIVAL VOIX DE FEMMES SAMEDI 24 MARS 2018

C’est la chanteuse VITAA qui animera la scène du Galet dans le cadre du festival Voix de Femmes le samedi 24 mars à 21h. Après plus de 10 ans de carrière et de nombreuses collaborations avec Diam’s ou Maitre Gims par exemple, VITAA fait aujourd’hui partie intégrante de la scène française du Rap et R&B, mais aussi de la Pop. Avec près d’1 Million d’albums vendus et 2 millions de fans, cette artiste aux multiples facettes est l’une des artistes les plus populaires des réseaux sociaux en France.



Samedi 24 mars 21h, salle du Galet à Saint Martin de Crau.

