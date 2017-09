VIRADES DE L’ESPOIR À ST MARTIN DE CRAU SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017

Les 23 et 24 septembre, dans le cadre de la 33ème édition des Virades de l’Espoir, la Municipalité et plusieurs associations mettent en place une série d’animations musicales et sportives.Pour la 2ème année consécutive, cette journée saint-martinoise permettra de récolter des fonds pour l’association “Vaincre la Mucoviscidose”.

L’interview de Anne Claire ORIOL Déléguée cons. muni. aux Personnes handicapées, Jeunesse, CMJ :

Au programme :

– Samedi 23 à 18h, le Chœur Saint-Martin, l’Ensemble Vocal Galet Jade et la Chorale Croch’n Do se produiront à l’église.

– Dimanche 24, à partir de 15h à la salle Aqui Sian Bèn, les Ateliers de la Malle aux Arts organiseront un bal folk. Les autres activités se dérouleront à la Baisse de Raillon. De 10h à 17h, les familles pourront s’initier, en échange d’un don, à différentes activités : tir à l’arc, escalade, vélo à bosse, pêche à la truite, balades à poney, ou encore participer à une “chasse aux balises”. Par ailleurs, une démonstration et un concours de voitures radiocommandées se tiendront sur la piste de modélisme du RMCC. Enfin, un vide-greniers sera installé de 8h à 17h (10 € les 5 mètres, renseignements au 04 90 93 55 53 ou au 06 25 30 88 62).

Buvette sur place

Site : http://www.saintmartindecrau.fr/Les-Virades-de-l-Espoir.html