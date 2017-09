UNE MUTUELLE COMMUNALE POUR LES TARASCONNAIS

Malgré tous les dispositifs existants, environ 5 millions de personnes en France n’ont pas de couverture complémentaire, engendrant un non recours aux soins et à la santé. Ceci s’explique notamment par le coût élevé des contrats pour les ménages. A Tarascon, 24 % des affiliés CPAM n’ont pas de couverture complémentaire, soit près de 3 000 personnes. Partant de ce constat, de nombreuses communes ont pris l’initiative de proposer à leurs habitants l’accès à une complémentaire santé à un tarif modéré via la souscription d’un contrat collectif.

La ville de Tarascon et le Centre Communal d’Action Sociale s’engagent pour la création d’un nouveau service de santé de proximité. Tous les habitants qui sont intéressés par ce projet de mutuelle communale sont conviés le jeudi 7 septembre 2017 à partir de 17h30 au Panoramique pour une réunion d’information.



Interview Lucien LIMOUSIN Maire de Tarascon, Max OUVRARD adjoint aux affaires sociales et Bruno DORTHE responsable de MUTÉO assurances. :

Les permanences se feront au centre socio-culturel, salle Desanat :

Lundi 11 septembre , vendredi 15 septembre, lundi 18 septembre, mercredi 20 septembre, jeudi 21 septembre et de 8 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Prendre RV au 04.66.22.76.69

Appeler ce même numéro pour les permanences suivantes.

