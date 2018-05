UN PROJET DE CAFÉ ASSOCIATIF À ST RÉMY “LE ZINC DÉTER”

Le Zinc Déter est un café associatif qui vise à offrir aux citoyens (habitants, associations, artistes, professionnels) des Alpilles et environs, un espace convivial de rencontres, d’expressions et de créations autour d’activités et d’évènements sociaux et culturels ainsi que de projets collectifs et alternatifs.

Même si il n’y a pas encore de local, le collectif souhaite lancer une soirée d’inauguration le 18 mai prochain à la salle Jean-Jaurès de Saint-Rémy à partir de 19h30.

Interview de Bruno DUNAND membre du collectif :

Site : https://www.facebook.com/ZincDeter/