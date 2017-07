TROC PUCE LES PETITES ANNONCES

Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 150ch Distinctive

Annonce : Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 150ch Distinctive

A vendre, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 150 chevaux finition distinctive

Première main en excellent état, à voir!

Couleur extérieure: Noir Etna (peinture métallisée en option)

Couleur intérieure : Sellerie Competizione Noir

Équipements de série :

– Poignées de portes satinées et chromées

– Volant en cuir

– Pack visibilité (capteurs de pluie et allumage automatique des feux, rétroviseur intérieur électrochromatique, rétroviseurs rabattables électriques)

– Lombaires conducteur réglables

– Écran d’affichage tactile et Bluetooth

– Commande au volant

– Régulateur de vitesse

– Climatisation bi-zone

– 3 modes de conduite : dynamic, natural et all weather

Equipements en option :

– Alarme avec super condamnation

– Siège avant conducteur et passager chauffant

– Jante alliage 17″ design sport

– Système de navigation Uconnect 6.5 avec cartographie européenne

– Vitres arrières surteintées

Date de première mise en service : janvier 2015

Kilométrage : 49 000 – Trajets uniquement sur autoroutes

Entretiens réguliers réalisés chez Alfa Roméo (factures à l’appui)

Pneumatiques avant neuves (février 2017 – facture à l’appui)

Véhicule non fumeur

Valeur à neuf : 32 380€

Prix de vente : 17 500€ à débattre.

Téléphone : 06 29 37 71 24