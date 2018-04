TRANSHUMANCE À SALON DE PROVENCE LE SAMEDI 28 AVRIL 2018

Une belle rencontre avec le milieu pastoral, au travers d’un grand défilé : un troupeau de plus de 1500 moutons, encadré par des bergers, et entouré de nombreux groupes folkloriques. Danses et musiques traditionnelles sont au cœur de cette fête populaire.

Interview de David Ytier (à droite) élu aux traditions provençales pour la ville de Salon de Provence :

Le programme :

De 10h à 11h : danses et musiques folkloriques en ouverture

10h : début de la manifestation place de l’Hôtel de ville

10h30 : trois places animées :

Place de l’Hôtel de ville « Lou Pelican »

Place Pelletan : « Danse de Cour Royale » et « l’Atelier de Danses Anciennes »

Place Crousillat : « Lis Enfant de Calès »

11h : défilé

Départ du cours Pelletan ensuite cours Carnot, cours Victor Hugo et cours Gimon

Un arrêt est prévu place de l’Hôtel de ville : le maire accueillera la reine d’Arles

Composition du défilé

Plus de 1500 moutons encadrés par des bergers

Des groupes folkloriques : Lou Pelican », « Lis Enfant de Calès », « Li Galoi Prouvençau », « Li camen de Prouvençau », « Li Calendrau de Crau », « Li tambourinaires de Sant-Sumian », « Les fouetteurs de Saint-Remy » et « l’Étoile de l’avenir ».

Une calèche avec la Reine d’Arles avec ses dauphines et Madame Passelaigue, ancienne présidente de l’Eissame, association de traditions provençales.

Des associations : « Coudre l’Histoire » « Danse de Cour Royale » « l’Atelier de Danses Anciennes »

12h à 13h : danses et musiques folkloriques en clôture

Place de l’Hôtel de Ville

– Danses avec le groupe « Lou Pelican »

– Apéririf de clôture

Stand Maison de la transhumance.

Site : 04 90 56 27 60