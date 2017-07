TRADITION TAURINE ET CULTURES URBAINES À ST ETIENNE DU GRES SAMEDI 29 JUILLET 2017

La commune de Saint Etienne du Gres accueil 2 manifestations ce samedi 29 juillet. À 19h30 avec le festival A-Part pour une performance de trois artistes internationaux qui réalisent de grandes fresques murales sur les murs du Silo de la coopérative agricole Alpilles Céréales. Et une novillada qui se déroulera le Samedi 29 Juillet à 18h et qui mettra en jeu le Premier trophée souvenir Philippe Cuillé au meilleur novillero de l’après-midi. Oraganisé par L’ École taurine d’Arles avec Vincent Perez, El Azabache, JL Vegat et JA Valencia et les taureau de Benjamin Cuillé et le soutien de la Communauté Arles Crau Camargue Montagnette – Communauté d’agglo ACCM et l’association des Éleveurs Français de Toros de Combat.