Communiqué de la préfecture de Bouches du Rhône :

Accès aux massifs forestiers et surveillance des feux de forêts :

Tous les massifs interdits de présence et de travaux

ce vendredi 11 août 2017 dans les Bouches-du-Rhône

POUR LA JOURNÉE DU VENDREDI 11 AOÛT 2017

Ce vendredi, la présence du public et les travaux sont interdits dans tous les massifs des Bouches-du-Rhône et à proximité. Météo France annonce des épisodes de mistral important sur le département. Cet épisode de vents forts, associé à la sécheresse des végétaux et aux températures élevées, impose une extrême vigilance.

En été, les espaces forestiers sont plus exposés aux risques d’incendie. Aussi, pour protéger les promeneurs et les sites, l’accès y compris par la mer, la circulation, la présence de personnes et les travaux dans les massifs forestiers sont réglementés par arrêté préfectoral du 3 février 2016 pour la période du 1er juin au 30 septembre 2016.

L’accessibilité aux massifs est déterminée quotidiennement en fonction de la météorologie et de la sécheresse. Elle est cartographiée et rendue publique pour chaque massif et pour les 90 communes concernées, à 18 heures pour le lendemain, sur le site Internet de la préfecture (www.bouches-du-rhone.gouv.fr > page d’accueil). Cette carte indique le niveau de danger feux de forêts du massif et, par conséquent, le niveau de limitation qui s’y applique :

Propriétaires, promeneurs, citoyens, nous avons tous un rôle à jouer dans la prévention et la diffusion de l’information dans la veille et dans l’alerte. Pour protéger nos massifs forestiers durant l’été, notre vigilance est primordiale et notre concours crucial.