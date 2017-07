TOP DÉPART POUR LES JEUDIS DE LA LIBERTÉ JEUDI 3 AOÛT 2017

Au N° 8 de la rue de la Liberté, à Arles, aura lieu le jeudi 3 août, à 21h, une soirée de lecture dont le thème sera l’oubli.

Pour cela, nul besoin d’être plongé dans les eaux tumultueuses du Léthé, le fleuve mythique de l’oubli, permettant de ramener les âmes à la vie, pour peu qu’elles en aient bu.

C’est autour de ce fleuve que Françoise Galeron et Christian Pic ont collaboré pour écrire à 4 mains deux recueils réunis, dans lesquels se mêlent photographies, textes et encres.

La soirée débute à la nuit tombée, et vous propose la présentation de ce travail grâce à une lecture polyphonique et une projection.

Jean-Marc Ané, Cécile Bertin, Claude Sportis, Françoise Le Goff et Anne Eliayan donneront leurs voix pour servir les textes et le récit photographique. Marcel Genin les accompagnera par de courts intermèdes musicaux.

“Nous traversons des fleuves, les fleuves nous traversent et c’est ainsi fait. Accordons nous quelques instants d’errance au fil de l’eau”.

Une belle soirée pleine de sensibilité et de partage. Entrée libre. A l’issue de la projection séance de dédicaces des livres co-écrits par leurs auteurs Françoise Galeron et Christian Pic.

L’interview de Anne ELIAYAN :

Dates à venir :

Jeudi 10 août vers 21h15 soirée jeunes photographes étrangers avec la présence de la photographe brésilienne Alessandra Levtchenko et le photographe Italien Michelangelo Sardo.

Jeudi 17 août vers 21h15 projection photos jeunes photographes arlésiens.

Jeudi 24 août vers 21h15 soirée projection « paysages de rêve » et l’accompagnement au piano de Pierre Matarese.

Jeudi 31 août vers 21 h soirée film le retour de Dracula en présence du réalisateur Yves Bertheol.

contact : anne.eliayan@gmail.com – 06 59 35 57 51

Site : http://arlesgallery.com/dart-darles/