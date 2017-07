THÉÂTRE CÔTÉ COUR A SALON DE PROVENCE DU 8 AU 12 JUILLET 2017

28ème festival théâtre Côté cour les 8, 10 et 12 juillet à Salon de Provence, 3 spectacles au programme cette année à 21h30 au château de l’Empéri :

– Samedi 8 juillet La Louve de Daniel Colas, qui triomphe à Paris au théâtre La Bruyère depuis 2 ans, 2 nominations aux Molières 2017

– Lundi 10 juillet L’école des femmes, de la Compagnie Alin Bertrand de Grenoble, à la tonalité comedia d’ell arte qui revisite Molière

– Et enfin Mercredi 12 juillet Ivo Livi, d’Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos sur le destin et la vie tumultueuse d’Yves Montand, le Molière du spectacle musical 2017



L’interview de Gwenaëlle MAREC :

La programmation :

La Louve de Daniel Colas

Mise en scène de Daniel Colas

Avec Béatrice Agenin, Gaël Giraudeau et Patrick Raynal

Cour Renaissance – Tarif 28€

Samedi 8 juillet 2017 à 21 heures 30

Durée 1H55

L’école des femmes de Molière

Mise en scène et adaptation de Carlo Boso

Compagnie : Alain Bertrand

Cour Renaissance – Tarif : 25 €

Lundi 10 juillet 2017 à 21 heures 30

Durée : 2 H

Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand

de Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos

Mise en scène de Marc Pistolesi

Cour Renaissance – Tarif : 25 €

Mercredi 12 juillet 2017 à 21 heures 30

Durée: 1 H 45

Réservation :

Théâtre municipal Armand

67 boulevard Nostradamus

13300 Salon de Provence

Tél. 04 90 56 00 82

Site : http://www.theatre-cote-cour.fr/