THE BLUES BROTHERS TRIBUTE À MAUSSANE LE VENDREDI 18 MAI 2018

Le Kiwanis Mouriès Vallée des Baux organise un concert au profit des ses oeuvres et en faveur des enfants malades.

La référence au film « THE BLUES BROTHERS » est évidente et les 8 artistes deviennent également chanteurs, musiciens, danseurs et comédiens.

Interprétant les rôles des héros du film : Blue Lou Marini, le saxophoniste, Alan Rubin le trompettiste, Donald Duck Dunn le bassiste etc… sans oublier Aretha Franklin et les frères blues : Jake et Elwood .