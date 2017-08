SUPER MADO ATTERRIT AUX STES MARIES DE LA MER VENDREDI 11 AOÛT 2017

Morosité ou bouffaisse ? vé un seul reflex … appelez Super Mado …Bon , contrairement à Superman , Elle vole très mal…. et elle n’a aucun pouvoirs !

Avec sa bonne humeur, elle arrive quand même à te déclencher (bien malgré elle) des pétées de rire …. à répétition !

Désormais retrouvez la plus généreuse et plus pétillante que jamais avec son nouvel arsenal “anti-bouffaisse”

On peut le dire ….. Elle est plus que Mado ……

Elle est devenue (bien malgré elle) Super Mado



Interview de Noëlle PERNA alias ” MADO ” :