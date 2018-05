STAGES MUSIQUE VOIX ET DANSE PENDANT LES SUDS À ARLES DU 9 AU 15 JUILLET 2018

Pendant le festival, 36 stages & masterclasses vous sont proposés, du niveau débutant au niveau professionnel. Animés par des artistes de renom et des pédagogues recherchés dans leur domaine, ils s’adressent à tous : du néophyte au professionnel en passant par le jeune public.

L’interview de Margaux VIDAL (à droite) chargée des stages et des relations avec le public et Alice LIONET assistante stages et Masterclass :

LES 35 STAGES & MASTER CLASSES

INSTRUMENT

Laboratoire de création – Piers Faccini

Oud – Adnan Joubran

Guitare – Kevin Seddiki

Fanfare du monde – Daniel Malavergne & Pierre Diaz

Palmas – Jerónimo Utrilla

Percussions orientales – Wassim Halal

Taïko – Tambours japonais – Sandra Miura & Frédérique Folly

Maracatu – Percussions brésiliennes du Nordeste – Mestre Letho Nascimento

VOIX

Samba de raiz – Percussions, cavaquinho et chants brésiliens – Laurent Rigaud & Verioca

Polyphonies d’Europe de L’Est & Feldenkrais – Awena Burgess

Chants carnatique & konnakol – Inde du Sud – Raphaëlle Brochet

Chanter le monde – Les outils de la transmission (formation de formateurs) – Martina A. Catella

Chanter le monde – Méthode Martina A. Catella – Clotilde Rullaud

Gospel – Max Zita

Chants italiens – Germana Mastropasqua

Cante flamenco – Paloma Pradal

DANSE

Flamenco (Professionnel) – Joaquín Grilo

Flamenco (Débutant) – Maria Pérez

Danse contemporaine – Sebastien Ledig / Cie Rachid Ouramdane

Technique Silvestre & Mouvement des Orixas – Rosangela Silvestre

Danses & chants ivoiriens – Evelyne Mambo

Bachata – Claudia & Vincent Loukas

Danses orientales – Nuria Rovira Salat

Bharata Natyam – Jessie Veera

ART DE VIVRE

Méditations sonores – François-Marie Dru

Feldenkrais – Anna Falcidia

Yoga & Musiques – Ronald Mack

Calligraphie hébraïque – Michel D’Anastasio

Cuisine provençale – Erick Vedel

JEUNE PUBLIC

Beatbox (11 – 16 ans) – Micflow

Môm’en musiques (6 – 11 ans) – Mom’Arles

Là-Bas, c’est où ? (4 – 6 ans) – Croco’Lire

Site : http://www.suds-arles.com/fr/2018/stages