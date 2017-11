STAGE DE KRAV-MAGA Á SAINT MARTIN DE CRAU LE SAMEDI 27 ET 28 JANVIER 2018

L’association KML13 propose un stage initiation et perfectionnement au Krav-Maga samedi 27 et le dimanche 28 janvier 2018 à la salle des fêtes avenue des Alpilles à Saint Martin de Crau. Un stage animé par Franck CONEJERO 5ème DARGA FKM.

Ouvert aux licenciés et non licenciés.

30 euros pour 1 jour et 55€ pour les 2 jour licenciés FEKM

35 euros pour 1 jour et 65€ pour les 2 jour non licenciés

Repas du samedi 27 janvier 20€ de participation.

Matériels conseillés : Protections boxes et coquille.

L’interview de Sylvain LAMBERT, enseignant de Krav-Maga :

le stage couteau aura lieu le dimanche 19 novembre de 10h à 13h à la salle des fêtes de st martin de crau.

Inscriptions par téléphone :

Sylvain : 06 63 14 71 03 ou Sandrine : 06 22 79 33 35

Ou directement au club le lundi soir à partir de 18h30

Site : http://kml13.fr/