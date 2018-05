SPECTACLE DE LA GRAINE A LA SCÈNE À L’ALPILIUM DE ST RÉMY DE PROVENCE SAMEDI 19 MAI 18

La M.A.S. « Les IRIS » et les élèves du Lycée Agricole « Les Alpilles » organisent un spectacle ouvert au public dans la salle de l’Alpilium, le samedi 19 mai 2018 à 20h30. Au programme,film documentaire, danse et chant en leur compagnie et celle d’artistes. Cet événement nommé« De la Graine à la Scène » s’inscrit dans la continuité d’un partenariat entre les 2 établissements Saint-Rémois, dans une logique d’ouverture, de connaissance mutuelle et de rencontre. Au travers de la projection du film de Gaultier ISAMBERT « De la Graine à l’Assiette », vous aurez, ce soir-là, l’opportunité d’en savoir plus sur le projet de jardin potager et le partenariat entre ces 2 institutions, qui a vu le jour début 2017. Le réalisateur avait déjà attiré le regard du grand public sur la M.A.S. « Les IRIS » sous l’œil de sa caméra, lors du film documentaire « SI PROCHE, SI LOIN » en 2017.

Les performances de danse et de chant seront quant à elles réalisées par nos artistes en herbes, lycéens et résidents, mais également par des artistes confirmés, sensibles et concernés par la question du handicap :

· Marine PERRIER, jeune danseuse de 24 ans, née hémiplégique, elle entame très jeune une rééducation qui la conduit à l’âge de 2 ans ½ à intégrer le cours d’initiation de l’école de danse de sa grand-mère maternelle. Depuis lors, la danse est devenue une passion et Marine développe des projets professionnels autour de sa passion et de l’humain en cherchant à gommer la question du handicap, associant personnes valides et porteuses de handicap.

· Valentin GENIN, 30 ans, danseur-interprète, professeur et chorégraphe de danse HIP HOP. Il découvre la danse en autodidacte en 2003. S’ensuit un riche parcours qui le conduit d’écoles de danses en compagnies. Aujourd’hui Valentin continue à participer à de nombreux concours, il enseigne la danse et se consacre sa propre compagnie « envolves ».

· Elodie DIVOL, qui a créé l’association « voir pour entendre » afin de promouvoir la Langue des Signes Française et d’apporter son aide aux personnes sourdes.

Interview de Grégory, Nora OUABDELKADER professeur éducation sociaux culturel, Emma et Justine :

La pré vente des tickets se fait exclusivement à l’accueil de la M.A.S. ” Les IRIS ” :

Chemin Saint Paul

13 210 Saint-Rémy-de-Provence

Téléphone : 04 90 92 77 00

Mail :accueil@assostpaul.fr

Site : http://www.lpa.st-remy.educagri.fr/