SITE DE GLANUM MONUMENT JEU D’ENFANT 21 ET 22 OCTOBRE 2017

Que faire en famille le weekend du 21 et 22 octobre ? Ne manquez pas “Monument jeu d’enfant” pour découvrir le patrimoine avec vos enfants !

Les glaniques sont de retour !

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

Remontez le temps et venez à la rencontre des gallo-romains !

Le temps d’un week-end, Gaulois et Romains se réemparent de l’antique cité de Glanum ! Artisans, guerriers celtes et romains, femmes et citoyens…

L’occasion de découvrir quels étaient leurs modes de vie et leurs savoirs pour vivre un réel choc des civilisations et prendre conscience de notre héritage.

Un rendez-vous à ne pas manquer, grâce à une troupe de reconstitution historique.

Animations gratuites pour les enfants !

Interview de Emmanuelle Chalier, chargée d’actions éducatives du Site archéologique de Glanum :

Informations pratiques

Site archéologique de Glanum

Avenue Vincent Van Gogh

13 210 Saint-Rémy-de-Provence

Renseignements et réservations indispensables 04 32 60 64 03

www.site-glanum.fr

Site : http://www.abbaye-montmajour.fr/Actualites/Monuments-jeu-d-enfant-OBJECTIF-2.0-A-MONTMAJOUR