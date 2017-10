SEMAINE MUSICALE DE LA JEUNESSE À ARLES DU 21 AU 28 OCTOBRE 2017

Le Lions Club Arles Camargue organise durant les vacances de la Toussaint du 21 au 28 Octobre une semaine ouverte à tous les jeunes musiciens de 7 à 77 ans dans le but de promouvoir la musique auprès d’un public le plus large possible. Groupes, duo, quatuor octuor ! Instruments à vent, à corde, démonstration de danse classique, avec des musiciens confirmés et en devenir du territoire et d’ailleurs : ( Conservatoire du Pays d’Arles, Conservatoire de Paris, Ecole Domaine du Possible….), tous les genres seront représentés et se produiront gratuitement. Comme en 2016 les concerts auront lieu au centre d’Arles, dans les sites les plus variés, avec quelques surprises. La semaine se clôturera par une soirée de gala exceptionnelle avec le conservatoire de Paris et un cocktail dînatoire où une participation sera demandée (20€ pour les adultes, 10 € pour les moins de 16 ans).



Ecouter l’interview de Frédéric DERVIEUX du Lions Club Arles Camargue, René VILLERMY du conservatoire ACCM (et Hervé DUGAS sur la photo ) :

Site : https://www.facebook.com/LCArles/