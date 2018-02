SALON VIRTUEL DE L’EMPLOI EN PAYS D’ARLES AVEC PÔLE EMPLOI

Pôle emploi propose de passez des entretiens avec des entreprises sans se déplacer et en toute confidentialité. Ainsi prochainement 2 salons virtuel sont proposé autour des métiers de l’Hôtellerie et de la restauration et un multisectoriel.

L’interview de Christelle PANNUZZI conseillère au service entreprise du pôle emploi d’Arles :

Pour les entreprises iontérressé par la possiblité d’ouvrir un stand virtuel contactez votre conseillé Pôle Emploi entreprises ou par mail : recrutementarles@pole-emploi.net

Du 19 février au 4 mars 2018 : MÉTIERS DE LA RESTAURATION/HÔTELLERIE

Du 26 février au 11 mars 2018 : Salon multisectoriel

Site : https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/voirtouslessalons

