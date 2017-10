SALON DU VIN ET DU GOÛT À ST MARTIN DE CRAU SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017

Le Lions Club de Saint-Martin-de-Crau organise la 4ème édition du Salon du Vin et du Goût. Il se déroulera le samedi 28 de 10h à 19h et le dimanche 29 octobre de 10h à 18h, à la salle Mistral. Plusieurs dizaines d’exposants viendront présenter leurs produits gourmands et raffinés. Au détour des étals : des produits locaux et du terroir, ainsi que du vin d’ici et d’ailleurs.

Entrée gratuite.

Interview de Jean Pierre FAYON pdt et Mike BERRY du Lions Club de St Martin de Crau :

Soleil FM anime le salon du vin le samedi 28 octobre en direct.

Site : http://salongout-lions13310.jimdo.com/