SALON DU VIN ET DU GOÛT À SAINT MARTIN DE CRAU SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017

Le Lions Club de Saint-Martin-de-Crau organise la 4ème édition du Salon du Vin et du Goût. Le samedi 28 de 10h à 19h et le dimanche 29 octobre de 10h à 18h, à la salle Mistral. Plusieurs dizaines d’exposants présente leurs produits gourmands et raffinés. Au détour des étals : des produits locaux et du terroir, ainsi que du vin d’ici et d’ailleurs.

Entrée gratuite.

Mike BERRY du Lions Club Saint Martin de Crau

Venu de la région de Perpignan le domaine à Modat une affaire de famille

Venu d’Alsace de la région de colmar le domaine de l’envol Catherine et Raphaël

Site : http://domainedelenvol.fr/

L’escargotiere qui nous viennent de Saint-Cannat

Claudine Vigne vient de Montfrin

La ferme Lou Craven nous propose la restauration à base de leurs agneaux de Crau

Les coquillages de la GALEXE

Gigi nous nous propose ses spécialités bretonnes galettes kouign-amann et autres spécialités pour les gourmet gourmand

Le Mas de Ronnel appellation Saint-Chinian

Site : http://mas-de-ronnel.fr/

M. Dominique TEIXIER Maire de St Martin de Crau au côté de M. Jean Pierre FAYON président du Lions Club de St Martin de Crau

Les Vins Fins de la Crau avec lize

Site : http://www.vinsfinsdelacrau.com/

La bière des gardians à base de riz de Camargue présente au salon du vin et du goût

Site : https://www.bieresdesgardians.com/

Le domaine Cante Vigne de Saint-Christol dans le Languedoc non loin de Montpellier

Site : http://www.domainecantevigne.com/

Domaine des Bastidettes à Mas-Thibert

Le domaine Attilon vignoble du pays d’Arles

Site : http://www.attilon.fr/

la Ferme Landié Claudine et Gilles avec un veau exceptionnel

Site : http://www.fermelandie.fr/

Produit exceptionnel image de la france à travers le monde le Champagne Didier Goussard

Site :http://www.champagnedidiergoussard.com/

Café italien Dolce Vita pour toutes vos machines à capsules et à dosettes

Site : http://www.ocssuddistribution.com/

Le domaine Masson nous vient du Haut Var avec sa sélection de rosé mais également de blanc et de rouge

Site : http://domainemasson.fr/

Domaine les QUATRE AMOURS

Site : http://www.les4amours.com/

Le bilan avec Claude Thirion le secrétaire du lion club de Saint Martin de Crau