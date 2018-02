Le Lions Club Arles Camargue organise le Salon du vin et des gourmets. Ce rendez-vous annuel de deux jours qui réunit quatre-vingt exposants en est à sa 17e édition. Viticulteurs et producteurs spécialistes des métiers de bouche feront découvrir aux visiteurs vins et recettes salées ou sucrées.



Interview de Roger NESTI membre du Lions Club d’Arles Camargue :

Gymnase J.F. Lamour

Av. de Stalingrad ARLES

Site : http://www.salonduvin-arles.com

https://www.facebook.com/SalonDuVinEtDesGourmetsArles/