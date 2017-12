SALON DE PROVENCE A FAIT LE CHOIX DU COMMERCE DE PROXIMITÉ ET CA MARCHE

Alors que le débat sur les commerces de centre-ville est d’actualité, la ville de Salon-de-Provence (44 000 habitants) dans les Bouches-du-Rhône, ne cesse de démontrer son attractivité. Nicolas Isnard, Maire de Salon de Provence, a déclaré : « Salon de Provence est une ville qui a fait le choix du commerce de proximité. Nous avons fait du centre-ville notre priorité : accessibilité, animations, politique en faveur des commerces. Et ça paye ! ». La Ville compte plus de 1000 commerces dont plus de 600 sont concentrés dans le centre-ville.

Interview de Nicolas ISNARD maire de Salon de Provence :

Site : http://www.salondeprovence.fr

