SALON DE LA MAQUETTE DU RMCC LES 10 ET 11 FEVRIER 2018

Le Rassemblement Model Club de la Crau organise un Salon de la maquette et du modélisme qui s’étendra au club house quartier de la gare à Saint Martin de Crau. Également pour la première fois une bourse d’échange sera proposé. Présentation des réalisation du club, exposition de train, de bateaux, avions, véhicules routier, figurines et de train à vapeur et électrique.

L’interview de Roland DECOMPTE le président du RMCC et Christian BLOUET en charge de la logistique du salon :

Horaires : de 10h à 17h30

Lien : http://www.rmcc13.net/