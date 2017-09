Salon de la maquette, du modélisme et des arts créatifs samedi 7 et dimanche 8 octobre à la salle Mistral ZA du Cabrau rue des Compagnons à Saint Martin de Crau. Exposition : trains, avion, bateaux, voitures, figurines, cartonnage, maquettes, dioramas et collections divers. Et le train à vapeur ainsi que des bateaux en bassin.

Grande Bourse d’échange.

Buvette et petite restauration sur place.

L’interview de Roland DECOMPTE le président du RMCC :

Lien : http://www.rmcc13.net/