RENCONTRES INTERNATIONALES DU ZÉRO DÉCHET À MIRAMAS DU 23 AU 25 NOVEMBRE 2017

La ville de Miramas organise les Rencontres Internationales du Zéro Déchet sous le haut parrainage du Ministère de la transition écologique, et avec le soutien de l’ADEME, la Métropole Aix-Marseille Provence et la Région PACA, trois journées inédites pour informer, sensibiliser et diffuser les bonnes pratiques. Des journées inédites et pratiques pour comprendre l’impact de nos actions et agir en conséquence, savoir trouver dans nos déchets les ressources de demain !

Interview de Frédéric VIGOUROUX maire de Miramas :

