RENCONTRES EXCEPTIONNELS AVEC LE CINÉMA ACTES SUD LES 9, 10 ET 11 JUILLET 2017

Le cinéma actes sud propose trois rendez-vous exceptionnel avec le dimanche 9 juillet projection du film VISAGES, VILLAGES, suivie d’une rencontre avec AGNÈS VARDA ET JR (Séance complète ). Le lundi 10 juillet THE MUSIC OF STRANGERS de Morgan Neville en partenariat avec le Festival les Suds et mardi 11 juillet en avant-première du film CHOUQUETTE de Patrick Godeau en présence du réalisateur Patrick GODEAU et de l’auteur Émilie FRÈCHE.

L’interview des Maxim FRERO directeur du cinéma Actes Sud :

La programmation :

Séance complète DIMANCHE 9 JUILLET à 22h : Projection en plein air de VISAGES, VILLAGES (1h29), suivie d’une rencontre avec AGNÈS VARDA ET JR.

À LA CROISIÈRE – 63, Bd. ÉMILE COMBES

TARIFS :10€ plein tarif ; 9€ tarif réduit (demandeurs d’emploi ; jeune jusqu’à 25 ans ; séniors plus de 65 ans)

En partenariat avec Les Rencontres de la photographie

ÉVÉNEMENTS :

LUNDI 10 JUILLET À 21h: THE MUSIC OF STRANGERS (1h36) De Morgan Neville

En partenariat avec le Festival les Suds

MARDI 11 JUILLET à 21h : CHOUQUETTE (1h23) de Patrick Godeau. AVANT-PREMIÈRE aux cinémas Actes Sud en présence du réalisateur Patrick GODEAU et de l’auteur Émilie FRÈCHE

Achetez vos places aux cinémas Actes Sud Place Nina Berberova – 13200 ARLES – 04 90 99 53 52 aux heures d’ouverture de la caisse (14h – 16h – 18h30 – 21h)

et sur le site internet www.cinemas-actes-sud.fr

https://www.facebook.com/Cinéma-Actes-Sud-1132916516734162/