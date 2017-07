RENCONTRE CINÉ ARLES INTERVIEW DE BÉRÉNICE BÉJO ET MICHEL HAZANAVICIUS

Trois grands films à découvrir en avant-première, c’est l’objet de ce nouveau festival, Les Rencontres cinématographiques d’Arles, créées par l’association Cinépassage, en partenariat avec les cinémas Actes Sud. Tous adaptés d’œuvres écrites, ils éclaireront les liens entre le cinéma et l’écrit.

LUNDI 24 JUILLET

20h30 : Inauguration et RENCONTRE avec le réalisateur Michel HAZANAVICIUS (The Artist, Les infidèles), Bérénice BEJO, actrice, et Florence GASTAUD, productrice

22h : PROJECTION du film LE REDOUTABLE Film en compétition au Festival de Cannes. Avec Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha Lescot, Grégory Gadebois.

L’interview de Michel HAZANAVICIUS et Bérénice BEJO :

MARDI 25 JUILLET

20h30 : RENCONTRE avec la productrice Sylvie PIALAT ( La Religieuse, L’Inconnu du lac, À perdre la raison, Timbuktu) et l’actrice Idris BRY

22h : PROJECTION DU FILM LES GARDIENNES de Xavier Beauvois.

Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Olivier Rabourdin, Cyril Descours

MERCREDI 26 JUILLET

20h30 : TABLE RONDE avec un Olivier BERIOT, chef costumier du film

22h :PROJECTION du film VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES de Luc Besson (2h09). Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen

À LA CROISIÈRE – 63, Bd. ÉMILE COMBES -13200 ARLES

TARIFS :

10€ plein tarif ; 9€ tarif réduit (demandeurs d’emploi ; jeune jusqu’à 25 ans ; séniors plus de 65 ans);

24€ le pass pour les 3 films

Lieu de projection Espace Croisière, entrée bd Émile-Combes, à l’intersection avec l’avenue Victor Hugo.

Horaires des Rencontres à 20h30 – projections à 22h

Tarif 10€, 9€ (réduit), Pass 3 soirées 24€.

Achetez vos places aux cinémas Actes Sud Place Nina Berberova – 13200 ARLES – 04 90 99 53 52 aux heures d’ouverture de la caisse (14h – 16h – 18h30 – 21h)

