RENCONTRE AUTOUR DE LA QUESTION DE LA PRÉCOCITÉ INTELLECTUELLE À GRANS SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017

L’association Grans Handynamique vous invite à la rencontre “Questions – réponses sur la précocité intellectuelle“, le samedi 16 décembre 2017 à 13h30.

“Que faire après les tests ?”, “comment communiquer avec l’entourage?”, “Quels outils au quotidien?”…etc…

Cette rencontre fait suite à la conférence de juin 2017 sur ce sujet et sera l’occasion pour chacun de poser les questions qu’il souhaite et d’échanger avec les autres participants et en particuliers avec certains professionnels venus généreusement partager leurs connaissances et expériences sur les hauts potentiels intellectuels.

Interview de Claire LEVICQ :

Cette rencontre aura lieu à la maison des associations, 24 rue Aristide Briand à Grans, au premier étage.

Toute l’équipe de Grans handynamique vous y accueillera à partir de 13h30 pour régler les formalités administratives (gratuit pour les adhérents), faire connaissance et s’installer confortablement.

Dès votre arrivée et à la pause, une buvette, au profit de l’association, vous sera proposée.

Alors contactez nous aux numéros ci-dessous pour vous inscrire et venir partager ce moment avec nous.

Claire Levicq (06 29 58 67 60) et Isabelle Leboeuf (06 81 80 04 16)

Béatrice Delage, Présidente de l’association Grans Handynamique (06 81 11 98 17)

Site :

