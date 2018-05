“RAID EN SOLIDAIRE ” LE DÉFI D’OLIVIER LENTINI REJOINDRE GENÈVE PAR LA VIARHÔNA DU 1er AU 09 JUIN 2018

815 km d’itinéraire à vélo le long du Rhône c’est la distance de Port St Louis du Rhône à Genève par la ViaRhôna. Olivier LENTINI qui n’est pas un sportif habitué à ce type de défi a souhaité relever celui-ci mais également pendant ce ” Raid en solidaire ” représenter l’association LA CHRYSALIDE pour ses valeurs et rendre hommage aux parents et aux différentes personnes qui s’investissent pour sensibiliser, partager, communiquer, accompagner. Et aussi pour promouvoir une image positive du Handicap.

Interview de Olivier Lentini :

Site : https://www.facebook.com/raidensolidaire.fosgeneve.5

Le programme des étapes d’Olivier LENTINI 80 à 120 kilomètres par jour.

Etapes officiels: Avignon – Vivier – La Voulte Sur Rhone – Vienne – La Balmes les grottes – Seyssel – Genève.

Dimanche 03/06/2018 : Les structures d’accueil

Lundi 04/06/2018 : Aides et services

Mardi 05/06/2018 : La fratrie face au handicap

Mercredi 06/06/2018 : Handicap et enseignement

Jeudi 07/06/2018 : Emploi et handicap

Vendredi 08/06/2018 : L’autisme

Samedi 09/06/2018 : Troubles dys