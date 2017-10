PROMESSES DE TAUREAUX A ST MARTIN DE CRAU VENDREDI 20 OCTOBRE 2017

Le club taurin Paul Ricard, la municipalité de Saint Martin de Crau et la Fédération Française de Course Camarguaise organisent en partenariat une course de taureaux jeunes en promotion, dans le cadre du projet “promesses de taureaux” .

A cette occasion, les nouveaux arrivants et les jeunes accompagnés (scolaires), mais aussi les professionnels du tourisme, de l’éducation, des collectivités sont invités à venir découvrir et partager la course camarguaise.

Pour tous ceux qui souhaitent vivre une course commentée, un espace sera réservé dans les arènes où des explications de la course camarguaise seront partagées en temps réel.

Interview de Jérôme DUMAS – Président du Club Taurin Paul Ricard et Florent LUPI, Membre du bureau FFCC et Président Commission Culture et Patrimoine :

PROMESSES DE TAUREAUX – Vendredi 20 OCTOBRE 2017 à 14h30 arènes Louis Thiers à St Martin de Crau.

Enfants, professionnels de l’éducation, du tourisme et des collectivités : gratuit

Autres publics : 5 euros

Maison du Tourisme : 04 90 47 98 40

Site : http://promessesdetaureaux.fr

https://www.facebook.com/promessesdetaureaux/