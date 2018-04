PRINTEMPS COSMIC À L’ESPACE COSMOS À ST MARTIN DE CRAU SAMEDI 21 AVRIL 2018

L’Espace Cosmos propose une journée spéciale pour célébrer l’arrivée des beaux jours avec une programmation aux petits oignons…. L’interview de Gabrielle SAVI Praticienne psycho-corporelle (membre de l’association « Espace Cosmos ») :

Programme :

9 h – 17 h : vide grenier !

5€ le mètre

Infos et réservations au 0609436659

> 10h-11h chasse aux oeufs de Pâques

Faites appel à votre créativité pour préparer un délice de Pâques, emballé dans du papier ou tissus.

1 pour chacun de vos enfants minimum. L’association un enfant un jardin en prépare quelques uns supplémentaires pour les têtes en l’air !

La cloche passe à cosmos 🙂

Gratuit – Préparation des oeufs à prévoir !

> 10 h – 13h Atelier bien-être

Envie de découvrir différentes pratiques vitalisantes en ce début de printemps?

Offrez vous un espace d’éveil à votre vitalité.

Les praticiens de l’association En’Vie ont créé cet espace pour vous faire partager des outils et des clés d’épanouissement vers un mieux être.

Association En’vie . Contact : delphine Colombier 0626811130

> 12h REPAS COUSCOUS

Les grandes tablées seront de sortie pour une grande paella partagée au soleil !

Végétarien ou Complet

Café offert – Dessert en supplément

Au bénéfice de l’association

Réservation via le sondage sur la page, plus bas>

> Bar cosmique

Lait revitalisant, kéfir, café, thé, tisanes du jardin BIO

Bière BAA, vin BIO

> 14h Plantation du jardin médicinal

> 14h Marché de plantes médicinales et aromatiques

> 14h-18h Regroupement d’achat alimentaire et ménager

Rejoignez notre groupement d’achat pour commander et organiser le relais sur des produits locaux et Bio en direct des producteurs du coin. Prévoir bouteilles vides et liquide pour passer commande !

> 14h-15h Conférence approche du décodage biologique

C’est une compréhension de ce qui se passe dans notre corps en fonction

de nos ressentis . Il s’agira aussi d’aller à la découverte de notre “programmation”

personnelle par rapport à l’histoire de nos parents .

Francoise Ymonet : 0603894347

> 15 h Biodanza

Grâce à la danse, la Biodanza nous connecte à la joie et au plaisir d’être vivant.

Elle nous offre au sein d’un groupe bienveillant les ressources pour nous

permettre de déployer nos potentiels. Un chemin vers soi et vers les autres.

Aucun pré-requis, atelier pour adultes, ouvert à tous !

Stéphanie Couderc 0767037830

> 16 h Yoga intégral et Yoga nidra

Le Yoga Intégral est un yoga ancestral dans la pure tradition Indienne. Il mêle exercices de respiration, de pratique physique et des aspects plus méditatifs, afin de conduire à une connexion de plus en plus subtile entre le corps physique et le corps d’énergie.

Yoga Nidra ou « sommeil conscient », est une technique de relaxation restaurative puissante, qui ouvre à toutes les dimensions de l’Être.

Yoga Nidra est l’une des techniques du Yoga Intégral.

Stéphane Mahadev, Enseignante de Yoga intégral / Instructrice de Yoga nidra

Tél.: 06 08 64 06 93

> 17 h Atelier «ouverture du coeur»

avec bols chantants Tibétain, Bols de cristal et autres surprises!!

5€ – Gabrielle Savi 06 18 83 03 51

> 19h Apéro / Projection doc sur COSMOS / Projet surprise / Prépa AG

