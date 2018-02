PRÉSENTATION DE CABESTAN LE LIVRE RACONTE LE MOULIN DE LA CROIX DE ST ÉTIENNE DU GRÈS

Deux cent pages en noir et blanc illustrent le lieu patrimonial, son environnement, son bâtiment et le travail des hommes et des femmes qui depuis 3 ans donnent vie à nouveau à son activité, celle d’un moulin à sang ” le Moulin de la Croix “. Les photographies ont été réalisées principalement par Manon Recordon au cours de la moulinade 2017. Une préface est écrite par Mr Jean Magion, président du Parc naturel des Alpilles et la journaliste Arlésienne Silvie Aries a écrit un texte vous racontant l’histoire du moulin.

Présentation de ” Cabestan ” à la Maison du Parc naturel régional des Alpilles en présence de Jean Mangion Président du Parc naturel régional des Alpilles et Maire de St-Etienne-du-Grès. Avec le soutien du collectif Grésouillais d’Olive et de Coude.

Interview de Philippe CALOT le propriétaire du Moulin :

Présentation à la Maison du Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau 13210 St-Rémy-de-Provence vendredi 9 février à 18h.

Le Moulin de la Croix

28, avenue notre dame du Château – 13103 Saint-Etienne-du-Grès

06.50.01.97.23

Site : https://fr-fr.facebook.com/lemoulindelacroix/