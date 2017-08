PLAN CANICULE À ST MARTIN DE CRAU

Communiqué Ville de Saint Martin de Crau :

Bonjour, mardi 1er août, compte-tenu des températures élevées persistantes la journée (> 35°C) et la nuit (> 24°C) – sur plusieurs jours –, le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, a déclenché le niveau 3 “ALERTE CANICULE” dans les Bouches-du-Rhône. Vous trouverez ci-dessous un lien vers le site du Conseil Départemental, qui rappelle les précautions à prendre et les bons gestes à adopter.

Par ailleurs, n’oubliez pas que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) tient un registre nominatif destiné à recenser les séniors et les personnes fragilisées. En cas de déclenchement de l’un des quatre niveaux du plan départemental d’alerte et d’urgence, il permet l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux. Les administrés ont un droit de rectification et d’accès aux informations transmises. En parallèle, les aides à domicile du CCAS sont présentes pour veiller au bien-être des bénéficiaires de la structure et dispenser les soins adéquats en cas de forte chaleur. Pour vous inscrire, ou inscrire un proche avec son consentement, contactez le CCAS au 04 90 47 00 17.

https://www.departement13.fr/le-13-en-action/environnement/les-engagements/alerte-canicule/