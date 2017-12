PASSION COCARDIÈRE DISPONIBLE EN KIOSQUE LE RÉSUMÉ DES COURSES CAMARGUAISE 2017

Ludovic ESTEVAN passionné de Courses Camarguaise a édité pour la troisième année consécutive le seul et unique magazine sur la course camarguaise “PASSION COCARDIERE”. “Passion Cocardière” le livre de 100 pages, rétrospective de la saison taurine 2017. La Cocarde d’Or, Palme d’Or, les grandes finales du trophée taurin, le Biou d’Or Mignon de la manade Cuillé, Youssef Zekraoui le vainqueur du trophée des As, les 25 ans de la manade du Pantaï, l’Etalon Maestro de Laute, cheval vedette de Renaud Vinuesa, une recette de cuisine, les 150 ans de la Coupo Santo et bien d’autres choses à découvrir… Retrouvez tous ces articles sur votre livre “Passion Cocardière”.

Cette année encore il y a également la version DVD de 1H30. A 15 euros chacun, en vente dans de nombreux points presse et librairies et sur la boutique en ligne du site internet www.coursecamarguaise.com

Interview de Ludovic ESTEVAN :

Le rendez-vous du week-end : Le week-end “Passion Cocardière”

Arles, Scamandre, Parc de Camargue

Vendredi 15 Décembre à 18H30 présentation du livre “Passion Cocardière” au centre du Scamandre.

Samedi 16 Décembre dédicace au Salon du livre à Arles salle Jean Pons Dedieu suivie d’une table ronde en compagnie de Jacky Simeon et Hadrien Poujol.

Dimanche 17 Décembre sur le marché de Noel du Parc de Camargue

Site et Facebook : www.coursecamarguaise.com

https://www.facebook.com/EditionsPassionCocardiere/

