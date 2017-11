PAROLES D’AUTEUR DRÔLE DE NOËL DE TIFFANY DE LILIANE GHAUTIER-DENANTE

Liliane Gauthier-Denante nous reviens cette fois-ci avec un conte pour enfant illustré par Marie Vigneron. Mais qu’arrive t-il à Tiffany?

À noter une séance de dédicace de “Drôle de Noël chez Tiffany” et vente au profit de la Ligue contre le cancer, lors du marché de Noël de la ligue le samedi 9 et dimanche 10 décembre espace Van Gogh à Arles. Et le mercredi 13 décembre elle participera à un café lecture le Lisbeth place Wilson à 14h30.

Interview de Liliane GHAUTIER-DENANTE :

Facebook : https://www.facebook.com/droledenoelcheztiffany/