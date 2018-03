PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES PROPOSITION POUR UN STATUT DIFFÉRENCIE DU PAYS D’ARLES

Pour Jean MANGION le territoire du pays d’Arles, fort de ses 2 Parcs naturels régionaux doivent devenir des acteurs essentiels de cette mutation vers un projet territorial et global de développement durable, présente des caractéristiques suffisamment exceptionnelles pour justifier de la mise en place d’une expérience unique et originale en France, d’une organisation territoriale et rurale qui peut séduire l’Etat, en rendant première la problématique environnementale. Proposition faite lors du Comité syndical du Parc naturel régional des Alpilles le 21 mars, à l’unanimité, un statut différencié pour le Pays d’Arles basé sur la création d’une “Zone franche rurale et environnementale”.

Interview de Jean MANGION président du PNRA et maire de Saint-Étienne du Grès :

